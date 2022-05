MADC Chairman thlan hun atan May ni 18 ruat

Mizoram Larsap Dr. Haribabu Kambhampati chuan Mara Autonomous District Council (MADC) chairman thlan hun atan Nilaini (May ni 18) a ruat.

Larsap chuan MADC chairman inthlan hma ni, Thawhlehniah chuh tumte hming pêk luh theih hun a hawng bawk a ni.

MADC official-te’n an sawi dan chuan chairman thlang tur chuan MDC 13 talin an vote tlin a ngai a, chuti zat vote a hmuh loh chuan sawrkarna siam thei an awm lo tihna a ni dawn a, Larsapin administrator ruatin, MADC chu a enkawl ang. Hun engemaw chhunga sawrkarna siam thei an awm chuan inthlang ṭha kher lova sawrkarna siamtir theih a ni dawn bawk a, hetihlai hian chairman thlan hma ngeia sawrkarna siam thei turin political party-te an indawr leh ngei rin a ni.

Nimin khan Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) chuan an political affairs committee (PAC)-in BJP leh MNF sawrkarna siam tura ṭanpui an tum loh thu an puang nawn leh a, Aizawla chanchinbumite hnenah an sawidanin Congress hian tuna MADC inthlannaah MDC 4 chiah an titling a, hei hi a nih avangin Mara mipuiin eptu lama ṭhu turin thutlukna an siamah an ngai a, mipui duhdan chu zahsakin eptu lamah an ṭhu mai dawn niin an sawi.

BJP leh MNF chu National Democratic Alliance (NDA)-a thawkho sa leh North East Democratic Alliance (NEDA)-ah pawh thawkho sa an nih avangin sawrkar inṭawm siam thei tura an ngaih thu MPCC Media department chuan an sawi a ni.