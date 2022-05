Pathianin hun a tih lohah chuan sawrkarnate hi a lâk ngawt theih loh:Zoramthanga

Chief Minister Zoramthanga, MNF Party president ni bawk chuan, “Pathianin hun a tih lohah chuan sawrkarnate hi a lâk ngawt theih loh, hman aṭanga Pathianin hlawh-tlinna hmu tura movement a kalpui leh thil tum tihlawh-tling tura hmanruaa min hman a duh a ni. ‘Pathian leh kan ram tan’ tia kan enremna kan entlat chuan chauh changte nei mah ila, kan tlu ngailo ang” a ti.

MNF Serchhip East Block-ten Serchhip Venglaia ‘Mizo Hnam Run’ an sak thar nimin chawhmaa a hawnnaah MNF Party President chuan he thu hi a sawi a, “Mizo Nationalism zungkaihna leh sawina hmun tur Mizo Hnam Run hi kan theih dan ang angin kan din zel dawn a ni,” tiin, “Pathian leh kan ram tan tia chung lama innghat tlat kan nih avangin tlakhniam changte nei ve ṭhin bawk mah ila, tlu chheloin Kum 60 kan thleng thei a ni,” a ti.

MNF president chuan “Party ṭhenkhat chu Delhi khawnvartui bur an ring a, Delhi lamah a bur a tluk ruah tawh chuan a phita a rawp ral ve nghal mai ṭhin a. Serchhipah pawh kum 3 hnuah kan han inthlan leh meuh chuan an bupuiah dahkham chawiin halral thil hlanah an candidate an hlan a ni. Neitu nihna phun tello, mahnia din chhuah tumna zung nei lo, Delhi khawnvartui ringa nungte chu an zuih ral mek a, Jehova Pathian tlansan a, Lord Krishna ringtute tlakchhiat dan hi nasa tak a ni,” a ti a, “Party ṭhenkhat leader-te pawh, MP leh ruling party President niin, ramhnuaia kan awmlaiin bul an ṭan tawh a. Tui anga nghet lote kutah Zoram hruaitu nihna chung lamin a pe ngailo tih kan hmu. An au pui ber kalphung thar an tidanglam ngun lutuk a, mipuiin kan zui zo lo a ni,” a ti bawk.

He hun hi C.Vanlalsiamthara, President, MNF Serchhip East Block-in kaihhruaiin, LP Sanglura, NCM, MNF East Block-in ‘Mizo Hnam Run’ sak chhoh a nih dan tlangpui (Technical Report) a pe a, tunhnaia ZPM aṭanga MNF zawmtu K.Vanlalvena, Lunglei MNF Sub Hqrs-in thu a sawi bawk a, MNF president hian MNF party zawm thar mi 45-te a lawmlut nghal bawk a ni.

Serchhip Venglaia Mizo Hnam Run sakna hmun hi kum 2002 Remna Ni, June ni 30 khan mimal hnen aṭanga lei niin, June ni 19, 2019 aṭangin a sak ṭan a ni a, a sak nan hian MNF Party President chuan cheng nuai 9 a pek tawh bakah hawn theiha a peih a nih thleng hian cheng nuaih 13 chuang senral a ni.

He building hi chhawng hnih niin, a chhawng chung zawk hi Party Office atana hman tura ruahman niin, a hnuailam (kawngpui ân hnuai lam) chu mimal luah theih tura ruahman leh mek a ni bawk.

MNF President hian chawhnu lamah MNF Serchhip West Block Conference, Thenzawl Joint YMA Hall-a neih hmanpui lehin, party hrang hrang aṭanga MNF party zawm thar mi 208 a lawmlut a, hetah hian thusawiin, Pathianin Thenzawl leh a chhehvel hmun rem leh ṭha takah a dah che u a. Hetianga hmun rem leh pawimawh a hmala tur hian Serchhip bialah MNF MLA nei ngei tawh turin party mipuiten ṭan kan lak a ngai a, Roreltute hi Pathian ruat an ni a, Pathianin tunge a pek ang che u tih hi rilru fim takin ngaihtuahna in lo hmang dawn nia, tiin a sawi a ni.