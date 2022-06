CADC CEM tharah Buddha Lila Chakma lalut

Chakma Autonomous District Council (CADC), Chief Executive Member atan Buddha Lila Chakma chu nimin khan Lawngtlai Bawrhsap, Amol Srivastava chuan rinawmna thu tiam tirin a la lut.

Thla hlui ni 9-a CADC Budget Session neihah CEM Rashik Mohan Chakma chu rintawk lohna motion pu lutin paihthlak a nih hnuah, Term khat chhunga CEM 5-na ni turin nimin khan Buddha Lila Chakma hi lakluh a ni.

10th CADC hi kum 2018-ah inthlangin CEM hmasa ber, Santi Jiban Chakma chu Rashik Mohan Chakma ahuan a thlak a, a hnu reilo teah Durjya Dhan Chakma-a’n thlak lehin Rashik Mohan Chakma hian a thlak nawn leh a, hun reilote chhung rorelna fawng vuanin Budhha Lila hian a thlak leh ta a ni.

Buddha Lila Chakma hi Vaseitlang MDC Constituency aṭang thlantlin niin, CEM nihna te, Chairman leh Executive Member-te pawh lo ni tawh a ni a, CADC-ah hian CEM ṭum hnih a nihna tur a ni.

CEM atana lak luh thar Buddha Lila Chakma chuan hruaitu hmasate zahna chibai a buk a, sawrkarna ṭha taka kalpui an tum thu sawiin, hna thawhna tur Budget siam a nih angin eirukna awm lova hma an sawn theih nan hma lak a ni ang, a ti.

CADC ah hian rorellai MNF party chuan member 20 neiin MDC zawng zawng hi MNF vek an ni a, tun term chhungah hian CEM ṭum 4 pahthlak a ni tawh a, nimina CEM lakluh hi tun sawrkar chhunga CEM lakluh ṭum ngana a ni.