CYMA-in Silcharah tuithianghlim a thawn thla; Sawrkar pawhin thawnthlak a tum

Central YMA bultumin Silchar khawpui tuiliana tuar, tui in tur nghei tawhte leh nghei mai thei dinhmuna dingte tan tui in tur nimin khan phurh thlak a ni a, hetihlai hian Mizoram sawrkar pawhin tuizem lian hmangin tui thianghlim thawn thlak tumin a inbuatsaih mek bawk.

CYMA vice president Lalhmachhuana sawi danin, Central YMA chuan tui dahna tur ûm (bottle) tam thei ang ber an leikhawl a, Aizawl khawpuia YMA branch hrang hrangin tui thianghlim phur khawmin, Central YMA pisa-ah an dah khawl a, chu chu tui ûm (bottle)-ah thun lehin, a vai hian tui ûm 15,000 bawr vel a ni a, a vaiin truck trip 11 a phurh thlak a ni. Silchar mipui mangang tui pe tura kalte hi Central YMA Treasurer Fabian Lalfakawma leh Finance Secretary PuRoneihthanga-te bakah CEC member pahnihte’n an ho a, Central YMA president R.Lalngheta’n a vai liam a ni.

YMA Branch 31 aṭangin tui case 696 an dawng a, Central YMA-in case 100 bakah SBI Officers Association of Mizoram-ten Case 200 an thawh bawk a, YMA Branch ṭhenkhat pawisa fai thawhte hmangin case 170 an lei belh bawk a, mimal thawhte nen a vaiin nimina an thawn thlak hi Case 1183 a ni a, litre 15000 vêl zet a ni a, Motor lian 3 leh a te deuh zawk 6 bakah hruaitute kalna lirthei 2 nen, lirthei 11 leh mihring 24-ten Silchar an pan a ni.

Cachar an thlen hunah Cachar district bawrhsap leh official dangte’n Mizoram aṭanga tui ken thlak hi an lo dawng ang a, a kengtute pawh an lo hmuak dawn a, an intawhna hmun tur tak hi an la sawi chiang thei lo a. Tui thiang-hlim phur thlatute senso atan Tourism Minister Robert Romawia Royte chuan ₹50,000/- a pe bawk a ni.

Silchar tuilian avanga mipuiin tui thianghlim tlachhama harsatna an tawh mek chungchangah Chief Minister Zoramthanga chuan nimin khan Assam Chief Minister Himanta Biswa chu phone-in a bia a, Mizoram chuan puih a inhuam thu hrilhin, hmalak dan tur a ruahmanpui a, Zoramthanga chuan tuizem lianah tui thianghlim truck-in thawn thlak a, Vairengte aṭanga a remchan dan anga inpek Mizoramin a inhuam thu Assam CM hi a hrilh a, Himanta Biswa chuan an lawm thu lo hrilhin, Cachar DC a lo biak tur thu leh a ṭul anga ruahmanna siampuia lo dawngsawng tura a lo hrilh tur thuin a lo chhang a, Mizorama a kaihhnawih department hotute leh DC te pawhin tui thianghlim thawn thlak hna hi thawkin an bawhzui nghal a ni.

Silchar khawpui-ah hian nasa taka tui a len avangin electric êng a awm lova, inbiakpawhna a chhe deuh vek bawk a, tui in tur an tlachham nasa hle tawh a ni. Kar kalta khan Mizoram Police leh Bairabia tuithiam leh lawng khalh thiamte chuan Silchar YMA member-te nen ṭangtlangin Silchar-a Mizo tangkhang 33 chu hmun himah an hruai chhuak tawh a, Mizorama lo haw duh mi 16-te pawh rawn hruai hawn nghal an ni.