Serchhipa chhiatna thlenna hmun hrang hrangte tlawh kual

Serchhip Sub-Hqrs YMA hnuaia Disaster Management & Rehabilitation Committee chuan tun hnaia nikir ruah sûr nasa tak avanga Serchhip khawpui chhunga chhiatna thlenna hmun hrang hrangte an tlawh kual.

Sub-Hqrs. YMA Disaster Management & Rehabilitation Committee hian Inrinni khan chhiatna thlenna hmun hrang hrangte hi an enkual a, Inrinnia an enkual-te hi Serchhip Bazar aṭanga chhim lam niin, chhiatna thlen chhan ni thei awma langte leh chhiatna dang thlen belh zel thei a nih leh nih lohte ngun taka enin, mihring tana hlauhtháwnawm thei turte uluk taka an enfiah bakah, chhiatna thlen theitu tui chhe paihna kawnga fimkhur tawk lote hnenah a rang lama siam ṭha nghal turten an ngen hlawm a ni.

Khuarel chhiatna lo thleng thei lakah, kan theih chin leh kan theih dana kan lo inven a ṭulzia te sawiin, chhiatna nasa zawk a thlen zui zel loh nana tih turte an sawipui a, chhiatna thlenna hmun hrang hranga VC-te nen inkawmhona an nei nghal bawk a ni.