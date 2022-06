Football thuthang (20.6.2022)

@ Real Madrid chuan an lakluh tum ber Kylian Mbappe an lakluh theih loh hnuah Manchester City striker thar Erling Haaland chu kum 2024-ah a release clause nia sawi, euro 150m (£128m) chu hman ṭangkai tumin ruahmanna an siam. (AS)

@ Chelsea chuan Manchester City leh England forward Raheem Sterling, 27, chu an ngaihven. (Fabrizio Romano)

@ Barcelona leh France forward Ousmane Dembele chu Chelsea zawm turin a inpeih tawh a, mahse kum 25 mi hian squad inthlak kual zinga tel mai mai ni lovin, inkhel bul ṭantu nih a duh a ni. (Sun)

@ Manchester United chuan Barcelona chuan Netherlands midfielder Frenkie de Jong, 25, mana an chhiar zat £80m chu £10-15 vela an tihhniam an beisei . (Athletic)

@ Tottenham chuan Bayer Leverkusen defender Piero Hincapie manah £34m aia tlem lo an sen a ngai dawn. (Sun)

@ Egypt forward Mohamed Salah, 30, chuan chawlhkar khata £400,000 hlawh tura contract thar a phut an tihhhlawhtlin tak loh avangin Liverpool chuan nakum nipuiah a thlawnin an chhuahtir dawn niin a lang. (Mirror)

@ Paris St-Germain chuan Porto leh Portugal midfielder Vitinha, 22, chu a lalut dawn hnai a, a hnampui, Lille midfielder Ranato Sanches, 23, pawhin a zui lut ve mai thei. (Foot Mercato)

@ Manchester City chuan Brighton left-back Marc Cucurella, 23, lei dil tuma an inbuatsaiha atan an utility player Oleksandr Zinchenko, 25, chu chhuahtir an tum a, Everton-in an ngaihven niin sawi a ni. (Fabrizio Romano)