Football thuthang (24.6.2022)

@ Ajax Brazil forward Antony, 22, chuan kumin nipuiah Manchester United zawm a tum ruh hle. (Goal)

@ Paris St-Germain chuan an pawm theih tur zata Neymar lei dil an awm chuan Brazil forward hi hralh an rilruk a, hetihlai hian kum 30 mi hian French champions chhuahsan a duh lo niin sawi a ni. (Goal)

@ Ajax chuan Tottenham leh Netherlands winger Steven Bergwijn, 24, chu lei dil an tum leh a, mahse Premier League club hian £25m aia tlem chu an pawm dawn lo. (Sky Sports)

@ Southampton chuan Manchester City, Manchester United, Tottenham leh West Ham-in England midfielder James Ward-Prowse, 27, an beiseina tihbo nan a manah £75m an chhiar. (Give Me Sport)

@ Bayern Munich chief executive Oliver Kahn chuan Poland forward Robert Lewandowski, 33, chu kumin nipuiah chuan German champions-a a cham zui a la beisei tih a sawi. (Sky Sports)

@ Nice chuan Chelsea Spanish goalkeeper Kepa Arrizabalaga, 27, chu loan-a lakluh an tum. (Foot Mercato)

@ Chelsea leh Albania striker Armando Broja, 20, chuan West Ham-in £25m-a lei an tum a nih chuan insawn turin a inpeih. (Express)

@ Barcelona manager Xavi chuan France winger Ousmane Dembele, 25, chu Chelsea-in an ngaihven viau chungin contract thar ziak turin a thlem. (Goal)

@ Paris St-Germain leh Bayern Munich-te pawhin Dembele hi an ngaihven ve bawk. (Marca)

@ German goalkeeper Loris Karius, 29, chuan chona thar hmachhawn tura Liverpool chhuahsan a inpeih. (Sky Germany)