HSLC leh HSSLC 2022 topper-te hnenah Chief Minister’s Award hlân

Ruihtheihthil hi kan phek do a ngai a ni:Chief Minister

School Education Department buatsaihin, kumina High School Leaving Certificate (HSLC) leh Higher Secondary School Leaving Certificate (HSSLC) exam-a topper-te hnenah nimin khan Chief Minister’s Award hlan an ni a, he hunah hian Chief Minister Zoramthanga chuan, “Ruihtheihthil hi kan phek do a ngai a ni,” a ti.

Nimina CM’s Award hlanna, School Education Department Conference Hall-a neihah hian Chief Minister chuan HSLC leh HSSLC tiṭhate hnenah CM Award pek a ni leh thei chu lawmawm a tih thu sawiin, zirlai tam tak zinga a ber nih chu thil ropui tak a nih thu leh, tumruhna nasa tak nen chuan Mizoram chauh nilo India rampum huapah pawh a ber an la nih theih thu a sawi. Chief Minister chuan hmanlai hun leh tunlai hun inkar a hlat hle tawh thu te, khawtlang nunphung inthlauh tawhzia aṭangin education-in kan khawtlang nun a chawisân dan lang chiang hle a ni, a ti a. Lehkhathiamna chuan eizawnna ṭha – sawrkar emaw private hnuaiah emaw, sumdawnna emaw mahni kutkawih eizawnna a ni emaw, nei thei turin thiamna min pe a. Eizawnna piah lamah mihring hman tlak, ngaihtuah a changkang a thlen theih thu a sawi a, amaherawhchu, chung zawng zawng chu zu leh ruihhlo laka kan fihlim loh chuan kan hriselna tihchhiata awmin, kan nih tur ang ni theilo dinhmunah kan awm thei thung dawn a ni, a ti a. Zu kaihhnawih natna tam lutuk te, HIV positive tam lutuk avanga khawtlang nun a tihbuai zia sawiin Chief Minister chuan “ruih theithil hi kan phek do a ngai a ni” tiin zirlai kalkhawmte chu zu leh ruihhlo, zuk leh hmuam laka fihlim tlat turin a chah a ni.

Chief Minister chuan HSLC topper mi pahnihte hnenah leh HSSLC topper mi pathumte hnenah Citation leh pawisafai Rs.50,000 ṭheuh a hlan a ni.

He hunah hian School Education Minister Lalchhandama Ralte pawhin thu sawiin, Covid-19 hrilengin kum 2 chhung kawng hrang hranga harsatna a thlen zingah zirna chu a langsar ber zinga mi a nih thu a sawi a, kumina offline-a board exam kalpui theih a ni chu zavai thawhhona ṭhatzia lantirtu a nih thu a sawi a, Education huang chhungah infrastructure leh thil dang dang tihhmasawn a tihchangtlun ngai hmabak tam tak a la awm thu sawiin, “zirna hi hmun sang kan chantir chuan kalkawng dik kan ram hian kan zawh dawn a ni” a ti a ni.

He hun hi School Education Secretary Dr. Lalzirmawia Chhangte chuan kaihruaiin, zirlaite chu ram pum huap service ah tam zawk lût an awm theih nan tun aṭanga tumna nghet nei turin a chah a, Director Dr. H. Lalthangliana pawhin thu sawiin, he Chief Minister’s Award hi kum 2014 aṭang khan bulṭanin, ṭum 10 semna a nih thu leh 2014 aṭanga award hlan a nih tawh thu a sawi bawk.