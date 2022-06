Ni 3 awh tur Horticulture Fair hawng

Ni 3 chhung awh tur Horticulture Fair 2022 (1-3 June, 2022), Aijal Club park a neih chu nimin khan Chief Minister Zoramthanga chuan khuallian niin a hawng a, Prof. F Lalnunmawia, Vice Chairman, Horticulture Development Board chu khualzah-awm a ni a, District tina farmer thawk ṭha thlan chhuah pakhat ṭheuh hnenah Best Horticulture Farmer lawmman he hunah hian hlan a ni a, Serchhip District aṭangin Vanlaluaia, Serchhip Dinthar Veng chu farmer hlawhtlingah thlan a ni.

Hawnna inkhawmah hian Chief Minister Zoramthanga chuan ram hmasawnna tur chuan hna hrang hrangte sawrkar kut niloa mimal kuta a kal a ngai tih sawiin, thil thar chhuah a tam theih nan khawl hmanga hnathawh dan kawng ngaihtuah a pawimawh thu a sawi.

Horticulture Fair ah hian pangpar leh thlai ṭiak, lei ṭha leh thlai enkawlna pot chi hrang hrang zawrhna stall 172 siam niin, District hrang hranga Department hmalakna hlawhtlinna tur lak khawmte chhawp chhuah a ni.

Horticulture Department-in National Mission hnuaia hma a lakna pho lanna atan mau leh rua hmanga thil siam chhawp chhuahna bamboo stall siam tel a ni bawk.

Tun ṭumah hian District 11 aṭanga Best Horticulture Farmer thlan chhuah bakah hian a vawi khatna atan Best State Horticulture Award pek a ni bawk a, State Horticulture Tualte Tomato Growers Co-Operative Society Limited chu State Horticulture Award hi hlan niin, citation leh sum fai ₹20,000/- hlan an ni a, District hrang hranga Best Horticulture Farmer thlan chhuahte hi Citation leh pawisafai ₹10,000/- ṭheuh hlan an ni bawk.

Horticulture Fair-ah hian kum danga tih ṭhin angin thlai enkawl lama harsatna neite tan a thlawna mi thiam biak rawn theihna “Plant Health Clinic” buatsaih tel a ni.