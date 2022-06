State Disaster-ah African Swine Fever puan thuai tum

Mizoram chhungah Vawk pul hri African Swine Fever (ASF) vangin kum 2021 atangin chhungkaw tam takin harsatna an tawh avang leh harsatna tawh belh zel an awm avangin ASF chu State Disaster a puan a ni thuai dawn tih AH&Vety Minister Dr K.Beichhua an a sawi.

AH&Vety Minister chuan ASF chu State Disaster-a puang turin Chief Minister-ah an thlen tih sawiin, CM pawhin alo pawmpui tawh a ti a, Notification nghah mek a nih thu sawiin, State Disaster a puan a nih chuan ASF vanga vawk chânten zângnadawmna an dawng thei dawn tih a sawi bawk.

Minister chuan ASF vanga kum 2021 chhunga vawk suat neitute hnena zângnadawmna pek tur zinga zatve ₹5,84,97,000/- Finance-a an dil mek chu a chhuak ṭep tawh tih a sawi a, vawk suat nilo, ASF avanga vawk thite zângnadawmna tur chu Planning & Programme Implementation Department-ah sum an dil a, Planning lamin project-ah an dah tih a sawi a, hetihlai hian sawrkar laipui chuan Mizoram sawrkar hnenah kumin March ni 22 khan ASF vanga vawk suat neitute zangnadawmna tur aṭanga a zatve ₹5,84,97,000/- a rawn pe tawh thung.

Minister chuan nikum lama vawk hri leng tlema ziaawm lam a pan deuh laiin hmun dang aṭanga vawk lakluh a tam a ti a, heng avang hian vawk thi tun hnaiah a tam belh tih sawiin theihtawpin Department-in hma a la mek tih a sawi bawk.

Mizoram sawrkar chuan kum 2021-a ASF avanga vawk suat sakte tan scheme awmsa hnuaiah sawrkar laipuia Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying-ah zangnadawmna ₹11,69,94,414 a dil a, scheme-ah hian sawrkar laipui leh Mizoram sawrkarin zangnadawmna pek tur chu a zatve 50-50 in an intum sem dawn a ni.