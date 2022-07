Bio Control Laboratory sak mek tlawh

Agriculture Minister C.Lalrinsanga chuan nimin khan Lengpuia Bio Control Laboratory tur sak mek a tlawh a. Minister chuan Mizoramin Bio Control Laboratory kan nei tur chu thil lawmawm tak leh kan state tana mellung pawimawh tak a ni a ti.

Lengpui khuaa Bio Control Laboratory hi Mizoram Sawrkar leh NABARD ṭangkawpin cheng vaibelchhe 2.73 hmanga din tura hmalakna kalpui mek a ni a. Bio Control laboratory hi sak zawh a nih hunah chuan loneitute tan chhenfakawm tak tur niin, buh leh bal leh thlai eichhe thei rannung leh hrik chi hrang hrang laka invenna leh a hrik thahna chi hrang hrang siam chhuah a ni tawh dawn a. Hlo hrisel lo leh chemical ang chi hmang lova Bio technology sang zawka thlai eichhetu thahna siamchhuah a ni ang a, vaimim eichhetu Fall Army Worm ngei pawh he laboratory aṭanga siam chhuah bio pesticide hmanga mihring tana him tak si a beih a ni thei tawh dawn a ni.

Lengpuia Bio control laboratory tihchangtlun nan hian Minister chuan ICAR hnuaia National Bureau of Agricultural Insect Resources te nena ṭangkawpa hmalak a nih tur thu a sawi bawk.

Agriculture Minister hi J. Rothanga, Jt Director leh Dr. Samuel Lalliansanga, Dy Director, Agriculture Deptt ten an tawiawm a ni.