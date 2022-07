Online-a RTI hmanga zawhna zawh theihna tur ‘Mizoram RTI Online’ Chief Minister-in a hawng

Right to Information Act kaltlanga mipuiten sawrkara hriat duh an neihte Online hmanga awlsam zawka an zawh theihna tur ‘Mizoram RTI Online’ chu nimin khan Chief Minister Zoramthanga’n a hawng.

Mizoram RTI Online hawnna inkhawm Assembly Annexe building-a neihah thusawiin Chief Minister chuan RTI Online tlangzarh a ni thei ta chu lawmawm a tih thu a sawi a, Mizoram mipuiin ṭangkai taka an hman a beisei thu sawiin, RTI chu ram tan, khawtlang tana ṭangkaia hmang a, thudik hailanna hmanrua a nih tur thu a sawi a, a ṭhalo lama hman erawh a fuh loh thu a sawi a. Chief Minister chuan khawvel thiamnain hma sawn nasain, a bik takin technology lama hmasawnna chuan khawvel pum dengchhuakin, ram lian ber leh ram tê berte pawh hnai taka a thlunzawm dan a sawi a, chu hmasawnna chu ṭangkaia hman thiam a, kan nun a lo awlsam mai bakah mimal leh khawtlang nunin hma a sawn theihna tura hman thiam ṭha a tih thu a sawi a ni.

He hunah hian Chief Information Commissioner Lalnunmawia Chuaungo, IAS (Rtd.), Mizoram Information Commission chuan kalkhawmte lawmna thu sawiin, RTI chu sawrkar langtlang siamna tur hmanraw pawimawh tak a nih thu leh, RTI Online hian sawrkar langtlang (transparent) leh mawhphurhna hlen ṭha (accountable) tak a siam belhchhah tur thu a sawi a ni.

Chief Informatics Officer, Information & Communication Technology Dr. Lalthlamuana chuan technical report a pe a, RTI Online software chu MSeGS (Mizo-ram State e-Governance Society)-in a thlawna an siam a nih thu sawiin, ISO certified a nih thu a sawi a, office/department-te’n treasury-a challan an buaipui a ngaih tawh loh tur thu a sawi a, RTI Online tlangzarh a nih hian office pana lehkha hmanga dilna thehluh chu khar a ni dawn tihna ni lovin, online leh offline-a ti duhte tan kawng a inhawng ve ve zawk a ni, a ti.

Zorammawia, IPS (Rtd.), Information Commissioner, Mizoram Information Commission chuan lawmthu sawiin hun a khar a, he hunah hian I &PR Minister Lalruatkima, Chief Secretary Manisha Saxena leh sawrkar department hotu te, office hrang hranga DAA-te, SPIO-te, SAPIO-te bakah tlawmngai pawl aiawh te an tel a ni.

Heti hian Mizoram chu India ram State leh Union Territory zingah RTI Online nei thei pariatna a ni ta a, Mizoram RTI Online hi website (https://rti.mizoram.gov.in/)-ah kalin emaw, mobile phone app Playstore leh App Store aṭangin Android leh Apple device hmangtute tan download-a hman theih a ni a, RTI Online hi a hman dan tur inzirtirna (User Manual) chu RTI diltute leh Office lama lo buaipuitute tana hriat turin RTI website-ah dah a ni.