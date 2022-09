MUP Office building chei thar lawmna bialtu MLA-in a hmanpui

Mizoram Upa Pawl (MUP) Serchhip District Hqrs. Office building ‘Chei thar lawmna hun’ chu nimin khan Sub-Hqrs. YMA Conference Hall, Serchhip Bazarah hman niin, Serchhip bialtu MLA, Lalduhoma chuan khuallian niin he hun hi a hmanpui.



An pawl president CL Ramngaia kaihhruaia he hun hmannaah hian khuallian, Lalduhoma chuan kan ram chu a tluk chhiat tawh em avangin mi tam tak chuan a siamṭhat theih tawh loh hialin an ngai a, Bible-ah ram tluchhe tawhte chu tundin leh theih a ni tih kan hmu a, khawvela democracy ram lian tak takte pawhin hun thim tak an paltlang thei a, Pathian chakna ringin kan ram hi a tundin leh theih a ni tiin, ram siamṭhatna bulpui chu chhungkua a ni a, nu leh paten kan fate chu eiru lova eizawng tura kan inhrilh a ngai a, chu chuan nasa takin kawngro a su dawn a ni a ti a, eirukna kalsana dikna ngaihsan a pawimawh tih a sawi a ni.



He hunah hian H.Lalchhuanmawia, Secretary-in inhmelhriattirna hun hmangin T.Lalrawngbawla, Treasurer-in an Office chei ṭhat dan report a pe a ni.

Serchhip Bazar building bula awm, MUP District Hqrs. Office chei ṭhatna atana an dil angin bialtu MLA hian a Fund aṭangin cheng nuai 5 a pe a, hemi hmang hian an office an chei ṭhat bakah bungrua an mamawh angte an lei a, hemi lawmna hun hi nimin khan an hmang a ni.