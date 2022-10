Hursualna tuar nia ngaih hmeichhe naupang boral nu leh pa thu zawhfiah turin man

Aizawl veng pakhata hmeichhe naupang kum 2 leh thla 5 mi boral ta chunga hursualna thil thleng a awm ngei nia rin a nih avangin a nu leh pate chu Police-ten thu zawhfiah turin an man.

Mizoram Police chuan hemi chungchanga an hmalakna thuchhuah siama tarlangin, he thil thleng chungchangah hian All Women Police Station-ah 6 POCSO Act r/w 376 AB IPC hnuaiah ni 20.9.2022 khan thubuai ziahluh a ni tih an sawi.

Ni 17.9.2022 zing lam dar 12:15 khan Vaivakawn Police Station chuan Medical Officer, Ebenezer Hospital aṭangin Telephone kaltlangin, an damdawi inah hmeichhe naupang kum 2 leh thla 5 mi chu a boral a, a ruang an sawngbawl laiin a kap bawrah thil pangngai lo nia rinhlelh hmuh a nih thu leh mipat-hmeichhiatna hmansual kaihhnawih a nih theih thu report dawn a ni tih an tarlang a.

Police party intirh nghal niin a ruang endik a ni a, hemi ni vek hian naute ruang hi Medical Officer, Civil Hospital, Aizawl-ah endik tura thawn niin, doctor 2 – Gynaecologist leh Forensic Medicine & Toxicology Doctor-ten uluk takin an endik a, hetah hian naute kap bawrah thil pangngai lo nia rinhlelh hmuh a nih thu leh mipat hmeichhiatna hmansual kaihhnawih a nih theih thu an sawi a, hemi a nih avang hian Enquiry Officer SI Lalsangbera Sailo, in-charge, Zonuam Out Post chuan Officer-in-Charge, All Women Police Station-ah Enquiry Report a submit a, uluk taka chhui turin Case register a ni ta tih an tarlang.

Naute thih chhan hi Doctor-te hmuh dan chuan thâwkna kawng vung (Acute Laryngotracheobrontis (ALTB) with severe respiratory distress) niin an sawi a, doctor-te sawidanin a chunga mipat hmeichhiatna thil thleng nia lang nen inzawmna a nei lo nia hriat a ni.

He thil thleng hi a tir aṭangin uluk takin chhuizui a ni a, a chenpui, a nu leh pa pawh vawi tam tak thuzawh tawh an ni a, anni bakah hian an in chung chiaha chêng, naute boral pi leh pu te, a ni leh naute pateate nupa pawh vawi tam tak thu zawh an ni tawh a, hemi bakah hian ṭhenawm khawveng leh hmun hrang hranga an chhungkaw chanchin hre deuh te, khawtlang hruaitu ṭhenkhat bakah Ebenezer Hospital thawktu engemawzat kawm an ni tawh tih an tarlang a. Naute taksa aṭang hian Vaginal Swab leh Anal Swab lain FSL-ah thawn nghal a ni a, amaherawhchu, ni 28.9.2022-a report dawnah ‘semen (chi)’ hmuh a nih loh thu dawn a ni tih Police-te chuan an sawi.

Police-te chuan he case chhuichhuak tur hian Senior officer-te kaihhruaina leh enpuina hnuaiah theihtawp an chhuah mek a, he naupang taksa hliam han en hian sexual assault awm ngeiin a lang a, chutihrualin naute nu leh pa-te Police-ten an kawmna aṭangin anmahni bak chu amah han enkawl a, hetiang thil ti tur khawpa lo khawih ve dang an awm theia a lan loh avangin rinhlelhawm ber (prime suspect) an ni lo thei lo tih sawiin, hei vang hian naute pa hi ni 1.10.2022 khan man niin, naute nu hi ni 3.10.2022 khan chiang zawka thu zawhfiah turin man a ni ve leh ta a ni, an ti.

Hemi chungchangah hian complaint dang, Zonuam Out-Post, Aizawl PS leh Vaivakawn PS-ahte dawn a ni leh a, amaherawhchu, thil thleng thuhmunah Police-in Enquiry Report submit a, suo-moto Case Register leh ngun taka chhui mek lai a nih avangin FIR dang Register thar a ni lo tih an tarlang bawk a. He naupang khawngaihthlak takin rorelna dik a hmuh ngei theihna’n mipuite ṭanpuina Police-te chuan an dil a, a chhuichhuahna kawnga Police-te pui thei tur pawimawh hria an lo awm a nih chuan rang taka Police-te hrilh hre vat turin mipuite an ngen a, police hnena thu thlentute thup tlat a nih tur thu an sawi bawk.