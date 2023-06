Myanmar raltlan zirlaite puala Siaha-a school din hawng

Siaha khawpuia Myanmar raltlan zirlaite pual bika sikul din chu Zirtawpni khan Chin state chief minister hlui Ni Sui Lian-i chuan a hawng.



He sikul hi Myanmar ramhnuai sawrkar National Unity Government hriatpuia din a ni a, din a nih tirh hian Myanmar raltlan naupang 192 chu zirlai ni turin an inziaklut a, vawiin a\ang hian class an tan dawn a ni.



He sikul hotulu ber tur Dr. Pen Hmung Ling chuan Myanmar zirlai lehkhabu hmanga zirna hi kalpui a nih tur thu a sawi a, mimal sikul Diamond School-ah he sikul zirlaite bân hnu chawhnu dar 3 atangin Myanmar zirlaite hian an hmang ve zui dawn a, he sikul hi Siaha-a Myanmar Refugee Committee-in an enkawl ang.



MBSE buaitsaih Pawl 10 exam-ah khan Myanmar raltlan zirlaite’n an titha hle niin thudawnna chuan a sawi a, Farkawn khuaa Government Thanchhuma High School-a Myanmar zirlai pawl 10 exam-te chu an pass vek a, an zinga 3 phei chu distinction-ah pass-in subject engemaw zatah letter an hmu a ni.