Serchhip – Keitum inkar kawng chhe zual lai thawmthat dan tur en

Nimin chawhnu khan Serchhip to Keitum inkar kawng chhe zual lai chu khualzin kal vel tana zawh a nawm zawk nan a che zual laite thawmthat dan tur a hmunah Serchhip Sub-Hqrs. YMA hruaitute leh NHIDCL hotuten an enfiah.



October thla tawpa YMA General Conference Biate-a neih turah Zoram hmun hrang hrang atanga palai tam takin he kawng hi an zawh dawn avangin hemi hma ngeia Keitum leh Serchhip inkara kawng chhe zual lai hi thawmthat a nih theih nan Company lam hi hmala turin Sub-Hqrs. YMA hruaitute chuan an ngen a ni.



Company lam hian YMA lamin an ngen ang hian a theih ang anga an lo thawmthat tur thu an sawi a, kawng chhe zual lai hi October ni 20 hmaa thawm tha vek turin an inhrilh a, October ni 21-ah kawng thawm\hat dan YMA leh Company lam hian enho leh nise an ti.



Nimina kawng enhonaah hian Sub-Hqrs YMA hi an President Kawlthuama hovin an thawk chhuak a, NHIDCL Engineer, Nippo Company Engineer, Kram leh SGI hotute an tel bawk.

