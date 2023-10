School thenkhat dinhmun sang zawka hlankai remti

Nimina Chief Minister Zoramthanga hova Council of Minister thukhawm chuan school thenkhat chu dinhmun sang zawka hlankai a remti.

Cabinet meeting zawh hnua thuthar thehdarhtute a kâwmin School Education Minister Lalchhandama Ralte chuan Mizorama zirna in sikul 180-te chu sawrkara dah ngheh (provincialized) an ni dawn a ti a, Middle School 48, High School 120 leh Higher Secondary School 12-te chu kumin October ni 1 atanga sawrkar a dah ngheh an ni ang a, kum 2 chhung probation-in an awm ang a, kum 2025 atangin sawrkar school tak tak an ni ang.

Minister chuan Lump-sum Aided School-te pawh tih changtlun zel an ni a ti a, Lumpsum aided school-te chu hlawm 4-ah thenin hetah hian a vai a belhkhawmin Middle School 37, High School 48 leh Higher Secondary School 25 an awm a ni.

Education Secretary Lalzirmawia Chhangte tarlan danin Provisional adhoc beneficiary-ah mi 470, Provincialisation hnuaiah mi 1422, lumpsum hnuaiah mi 246 leh lumpsum revision revision hnuaiah mi 610 an awm a ni.

Hei bakah hian Lump-sum School atanga Provisional adhoc GIA-a hlankai school 52 an awm a, Provisional adhoc GIA hi tunhma chuan a awm ngai lo a, he dinhmuna hlankai takte hi higher secondary 34, high school 11 leh middle school 7 an ni a, Provisional adhoc GIA hnuaia thawk zirtirtute chuan half basic leh half DA angin hlawh pek an ni dawn a, hei hi sawrkar kumthar (2024-2025) atanga hman tan tur a ni a, lumpsum GIA school-te chu sawrkar atanga tanpuina an dawn thin Council of Minister chuan category chi thuma thenin tihpun a remti a ni.

Nimina dinhmun sang zawka hlankai remtih school zingah hian Adhoc atanga provincialise zingah Serchhip District atangin Higher Secondary School-ah N.Vanlaiphai HSS leh Thenzawl HSS-te an tel a, High School-ah Zoluti Memorial High School, Serchhip Millenium HS (Chhiahtlang), N.Mual-cheng HS, Hualliana HS (Hmuntha), Lianchhunga HS (Hualtu), Lungchhuan HS, Hrangturzo HS, Lungkawlh HS, Sailulak HS, Leng HS, Chalkamlova HS, Zote South-te an tel a, Elementary Section-ah Hmawngkawn Middle School a tel bawk.

Lumpsum School atanga Provisional Adhoc GIA-a dah zingah Serchhip District atangin Higher Secondary School zingah Brilliant HSS bakah Chhiahtlang HSS, Hmingthangi Memorial HSS (E.Lungdar) leh Bungtlang HSS-te an tel a, High School-ah an awm lo a, Elementary Section-ah Keitum MS-II a tel bawk.

