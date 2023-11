Lalduhoma insawifiahna pawmtlak tak tak a awm lem lo:C.Lalramzauva

Nimin khan MNF Gen. Hqrs. Legal Board chairman, C.Lalramzauva, Sr. Advocate chuan Serchhip Press Club-ah thuthar lakhawm-tute kâwmin, Serchhip bialtu MLA Lalduhoma, ZPM Chief Ministerial candidate chu kum 2018 MLA General Electoion bakah 2021 by-electoin-a a intiamte tihhlawhtlin a neih loh avangin zawhna tam tak a dawng a, a insawifiahna erawh chu pawmtlak tak tak a awm lem lo a ti.

C.Lalramzauva chuan Lalduhoma’n inthlan dawna a lo intiam tawh ṭhenkhat, Thenzawl CHC-a ultrasound khawl dah te, puantahtuten man man zawka an puan tah an hralh theih nana private company te dawr fel a tiam te, Thenzawl hmuna college din tura hmalak a intiam te, Lau lui khuah leh chei ṭhat a, kumtin Fish festival neih ṭhin a tiam te, State capital atana Thenzawl siam leh hmalakpuitu tur Christian Millionaire biakfel a tiamte chu tihhlawhtlin engmah a nei lo tih a sawi a, a tihhlawh-tlin loh chhana a insawi-fiahna te chu pawmawm a ni lo tiin, thil sawi hi a thiam a, thil âwm ang tak tak, tih tum tak tak si lo hi a sawi fo ṭhin a nih chuan thil fello tak a ni ang a ti a.

Serchhipa paragliding hmun tur chungchanga sawrkar lam aṭanga harsat-na tawk anga Lalduhoma’n a sawi chungchangah sawr-karin sum tam tak a sen thu sawiin, sawrkar insensona sawi lang duh miah lo MLA Serchhip bial mipuiin a nei chu vanduaithlak a tih thu a sawi a, MLA Fund a hman danah chungchang sawiin, MLA Fund hman dan tur kaihhruainaa khawtlang huap zirna leh hriselna lam atan tih loh chuan pawisa faia pek (grants) leh puk tir (loan)-a pek phal loh a ni tih sawiin, pawl leh mimal hnenah dan kalhin Rs.71,43,630 a pek chu dan kalh a ni tiin, mimal leh pawl tute emaw diklo taka an thinlung lei tumna rilru a in zep tel a ni tih loh rual a ni lo a ti bawk.

C.Lalramzauva chuan Serchhip biala MNF candidate J.Malsawmzuala Vanchhawng chu a hawiher leh a ṭawngka chhuak aṭang-tein bial aiawha rorelna sanga ṭhu tur pawha duhawm tak a ni tih sawiin, Serchhip bial hmangaihtu leh a theihna zawng zawng seng duhtu a ni tih mipuiten hria se a duh thu sawiin, mipuite chu J.Sawma thlang tling ngei turin a sawm a ni.

