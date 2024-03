District Jail-ah eizawnna kawng hrang hrang kalpui dan inzirtirna hun hmang

Nimin khan District Legal Sevices Authority (DLSA) bultumin Krishi Vigyan Kedra (KVK) Serchhip District N.Vanlai-phaia mithiamte nen Serchhip District Jail, Chhiahtlangah ‘Skill Development Training’ neih a ni.

Training hawnna inkhawm tawi hi District Legal Services Authority (DLSA) Secretary, Josangzeli Tlau chuan kaihruaiin, Serchhip District Chief Judicial Magistrate (CJM) R.Malsawmdawngzuala chuan a hawng a ni.



Training hun khatnaaah hian Dr. T.Vanlalngurzauva, Sr.Scientist & Head, KVK, N.Vanlaiphai chuan KVK nihphung leh an hnathawh dan tlangpuite sawiin, Dr. C.Lalremruata, Animal Science-a Subject Matter Specialist (SMS) chuan ‘Skill Development Awareness under Veterinary Science’ tih thupui hmangin Vawk, Ar leh kel hlawk zawk leh awmze nei zawka vulh dan chungchangah zirtirna pe-in, Kenny Zohmingliana, SMS (Agronomy), KVK N.Vanlaiphai hnen atangin ‘Job Opportunities Agriculture and Allied Science’ tih thupui hmangin awmze nei zawk leh hlawk zawka thlai chin leh thar dan a zirtir bawk.



Training hun hnihnaah K.Lalmalsawmi, SMS (Home Science) chuan Sahbawn tui siamdan a taka tichhin chungin a zirtir a, Jeffrey Lalhmingmuana, Programme Assistant-in Pa khawi dan a takin zirtirna a pe bawk.



District Jail-a Skill Development Training hi lung in tângten Jail an chhuahsan hunah pawh kutthemthiam-na nei chunga an hmalam hun an hman chhoh zel theihna tura ruahman a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related