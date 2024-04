Fisheries Deptt.-in Farmers Card a siamte cancel-in Card thar siam nise ti

Nimin Serchhip District Fisheries Development Office (DFDO) thar Lalhmun-sanga leh Serchhip District Fish Farmers Association-te chuan DFDO Office-ah inkawmhona hmangin, Fisheries Deptt.-in Farmers Card a siam tawhte cancel-in, membership fee leh annual fee pe-te tan card thar siam nise an ti.

Nimina inkawmhonaa an sawiho zingah Serchhip District chhunga Sangha Dil neite hnenah membership fee leh annual fee mumal taka lak tawh nise, mi pakhat tan membership fee 100, Annual Fee 100 niin, membership fee hi vawi 1 pek a tawk a, kum dangah chuan Annual fee chiah pek ni tawh se an ti a, April thla chhunga pek nise an ti.

Fisheries Deptt.-in Farmers Card a siam tawhte cancel-in, membership fee leh annual fee pe-te tan card thar siam a ni ang a, card neite chauh sangha chi sem leh dil laih, repair-na dawntir ni tawh se an ti a, sangha dil neite thla 4 danah an sangha man zat report-tir zel ni se, kumtin Annual report siam ni se an ti bawk.

Supplier-ten sangha chi \ha lo sem tur an rawn ken chuan Fisheries Department leh Association-ten inthuruala kirtir leh zel nise an ti a, District chhungah sangha chi siamna, Hatchery puitling pakhat tal neih a nih theih nan hmalak nise tiin, len, lensuah leh len hrut chi subsidy-a lei tur Deptt-in a neih theih nan hmalak nise tiin, Fisheries Department leh Association-te thawhhona \ha tak neih zui zel nise an ti bawk.

