Kum 40 hnuah Athletic-in Copa del Rey an chawi leh ta

Barcelona manager hlui Ernesto Valverde enkawl lai, Athletic Bilbao chuan a zawna tum 6 zet Copa de Rey final lût chunga trophy an chawi theih lohna chu titawpin, Inrinni zan khan Mallora chu penalty shoot-out hmanga hnehin Coa del Rey trophy an chawi ve ta.

Inrinni zana inkhelah hian minute 21-na lekah Dani Rodriguez chuan Mallorca hi hma a hruaipui a, first half tawp dawnah Nico Williams chuan an si phurh a sut emaw a tih hman a, mahse offside vangin a goal hi pawmsak a ni lo a, first half-ah goal dang a lut lo a, second half minute 50-naah Athletic tan Oihan Sancet chuan an si phurh a rul a, hei bak hi hun pangngai leh extra-time thlengin goal dang a lut ta lo a, penalty shoot-out hmangina chak zawk zawn a ni ta a ni.

Penalty shoot-out-ah hian Mallorca tana penalty pet zingah Manu Morlanes leh Nemanja Radonjic-ten pet goal lo-in Atletico tana pet 4-in an pet goal vek a, 4-2-in hnehna an chang ta a, kum 40 chhung trophy chawi lo-a an lo awm tawhna chu a tawp ta a, hei hi Atletic-in Copa del Rey an chawi vawi 24-na niin, anni aia chawi tam chu Barcelona (30) chiah an awm a, kum 1984 hnua an chawi lehna hmasa ber a ni.

Mallorca hi kum 2018 khan third division-ah an la khel a, kum 2003 khan Copa del Rey hi an lo chawi tawh a ni.

