Monte Carlo Masters-ah champion lai Andrey Rublev chu second round-ah Alexei Popyrin-a’n a hnawt chhuak.

Unseeded Australian Popyrin hian sixth seed Rublev hi straight set 6-4, 6-4-in a hneh a, Alex de Minaur chu a hmachhawn leh dawn a ni.



Hetihlai hian second seed Jannik Sinner chuan last 16 invawkaiin, Australian Open champion hian American Sebastian Korda chu straight set 6-1, 6-2-in kumina clay court-a a match hmasa berah a hneh a, unseeded German player Jan-Lennard a hmachhawn leh dawn a ni.



Rublev hi top six seed player zinga tla hmasa ber a ni a, hetihrual hian third seed Carlos Alcaraz chu Thawhlehni khan inhliam vangin a inhnukdawk bawk a ni.

|um 2 champion tawh 12th seed Stefanos Tsitsipas pawhin Argentine Thomas Etcheverry laka straight set-a hnehna changin third round a thleng a, fifth seed Alexander Averev chu a hmachhawn leh dawn a, eight seed Casper Ruud pawhin 6-2, 6-4-a Alejandro Tabilo hnehin, fourth seed Daniil Medvedev pawhin veteran Gael Monfils chu 6-2, 6-4-in a hneh bawk.

