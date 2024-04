Thli tleh leh rial vanga in chhia 2718 tling; sawrkarin chhiat tawkte chhawmdawlna ngaihtuah mek

Tunhnaia thli tleh leh rial tla avanga Mizorama in chhia chu hriat theih chinah 2718 a tling tawh a, heng zinga 55 chu luah zui tlak loh khawpa chhia a ni a, sawrkar chuan chhiatna tawkte chhawmdawlna atan rangva bakah sumfai a ngaihtuahpui mek.

Thla hlui March 30 zinga thli leh ruah thawk bakah a hnu lama thli leh rialin a nuai zui leh tak avang khan chenna in, sawrkar in leh hmun bakah kohhran leh tlawmngai pawl hmunhma engemaw-zat a chhia a, a district mal ang chuan Kolasib district chu a tuar na ber niin, luah zui tlak loh khawpa in a nuai chhiat erawh Khawzawl district-ah a tam ber thung.

Disaster Management & Rehabilitation department-in DDMA tin atanga report a dawn khawm, April 4 chhun dar 12 thlenga chhinchhiah-ah luah zui leh mai tlak loh khawpa thli, ruah leh rialin a nuai chhiat hi Mizoram pumah in 55 a ni a, heng zinga 37 hi Khawzawl district ami a ni. Chenna in a tam ber a, biak in, school, sawrkar office, NGO building, ran in leh a dangte a ni a, thawmthat deuha luah zui leh mai theih tur chi in 273 a chhia a, hengah hian chenna in tam berin Biak in pakhat leh sawrkar school 3 a tel.

Chhiatna tawkte tanpuina atan DM&R chuan rangva bundle 600 a chah a, tunah bundle 100 a thleng tawh a, SDRF atanga cheng nuai 600 an dil pawh treasury-ah a inchiah mek a, rangva leh SDRF atanga tanpuina sum hi DC tinah an mamawh dan ang zela sem chhuah leh tur a ni tih department hotute chuan an sawi.

