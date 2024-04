MPSC Chairman Pisa kai tur dan tum

MZP chuan MPSC Chairman bâng tura an ngennain awmzia a neih loh avangin karleh Thawh\anni, April ni 15, 2024 atangin MPSC Chairman pisa kai tur dan ni se tih an rel.

Thuchhuah an siamah MZP chuan March 27, 2024 khan MPSC hnuaia Combine Competitive Examination lak hnuhnung berah, answer paper leh mark tabulation-ah mark thenkhat thai chhiat leh correction fluid nasa taka hman a nih thu an sawi a, hei hi an ngaihtuah hnuah MPSC chairman JC Ramthanga IAS (Retd.) chu mawh laa bang turin an lo ngen tawh bakah April 10, 2024 khan Press Conference neiin April 12, 2024 ral hmaa bâng turin an ngen nawn bawk.

Thuchhuah chuan MPSC-in Combine Competitive Examination bakah Food & Civil Supply hnuaia thawk tur Inspector of Supply an lak mekah MPS a tling tawh pakhat chu Interview turin a ko tel niin an sawi a, mak an tih thu an tarlang.

