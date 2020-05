Chief Minister hovin Covid-19 hri leng do tura hmalaknate sawiho

Nimin khan State Disaster Management Authority chuan an Chairman Chief Minister Zoramthanga hovin CM Cabinet meeting room-ah COVID-19 hrileng do tura hmalakna te an sawiho.

Nimin meeting-ah hian Disaster Management & Rehabilitation Department hnuaia hmalaknate leh sum hman dan te an sawiho a. COVID-19 dona atan hian sawrkar laipui in ruahmanna a siam angin state SDRF (State Disaster Response Fund), 2019-2020 atangin quarantine, sample collection leh screening tihna atan 25% leh hmanrua mamawh zual (equipments) atan 10% hman a phalsak angin covid dona atana SDRF 2019-2020 sum hman theih chu cheng nuai 700 a ni a. Hemi atang hian a vaiin Rs.5,35,46,448 hman tawh niin, Rs.1,64,53,552 a la bâng a ni.

Meeting-ah hian district hrang hranga quarantine facility a awm te chu a thlawn a ei tur tum sak vek a, mi pakhat tan nitin Rs.300 bituk a nih thu te sawi niin, state pawn a tangkhang lo haw mi 1750 bawr vel tana sen tur zawng zawng chu Rs.73,75,000 bawr vel a ni a, heng bakah hian Rapid test kit mi pakhat tan Rs.700 zel a nih thu an sawi bawk.

Meeting hian tun hnaia ruahsur leh thlipui avanga chhiatna hrang hrang thlengte thlirho ni bawkin, puihna pek dan te an sawiho a, Fire Tender 3 neih belh tura rawtna awm chu pawm a ni bawk.

He meeting-ah hian Deputy Chief Minister Tawnluia, Health Minister Dr. R. Lalthangliana, Home Minister Lalchamliana, P&E Minister R.Lalzirliana, EF&CC Minister TJ Lalnuntluanga leh member dangte an tel a ni.