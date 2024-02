AIR, Aizawla thawk mi pathumte hremna court-in a puang

Special Judge (Prevention of Corruption Act) Dr HTC Lalrinchhana chuan All India Radio, Aizawla a tak awm si loa mi chhawr anga ziaktu leh dawta artist-te hla record anga ziaktute mi pathumte hremna nimin khan a puang.

Special Court chuan thubuai siam a nih laia AIR Aizawla Asst. Director Zosangzuala chu kum 4 chhung jail tâng tur leh cheng nuai 6 chawi turin a hrem a, pawisa hi a pe thei lo a nih chuan kum 3 a tan belh ang.

AIR Aizawla Prog-ramme Executive Lalnunziri leh LDC Judy H.Lalmuan-puii-te chu kum 2 jail tâng tur leh cheng nuai 6 chawi tur ve ve-in a hrem a, pawisa hi an pe thei lo a nih chuan kum 3 an tan belh a ngai dawn a ni.

Tarlan tawh angin, January 2012 atanga June 2012 inkar chhungah khan chutih hunlaia All India Radio, Aizawl Station-a Asst. Director Zosangzuala, Programmme Executive Lalnunziri leh LDC Judy H.Lalmuanpuii-te chuan All India Radio, Aizawl Station-a thawk tur angin a tak awm si loin Casual Production Assistant 20 zet chhawr anga inziak felin, hengho hi tum 54 zet chhawr angin ziah a ni a, heta tana sawrkar pawisa kal ral chu `2,60,444 nia chhut a ni.

Anni pathum ruahman-nain a tak awm si loin Music Artiste 39 zette hla record anga tarlan a ni bawk a, heta tana mipui sum kalral hi `6,08,916/- zet nia chhût a ni.

He thubuai ngaihtuah-naah hian CBI lam thuhretu mi 49 zet court-ah thu zawh-fiah an ni a, lehkha leh tul dang court-a pho lan (exhibit) pawh CBI lam hian 1154 zet an nei a, CBI lam hian an thubuai hi court-ah finfiah zoin Judy H.Lalmuanpuii hi Programme Secretary a nih angin, Zosangzuala, Head of Programming leh Lalnunziri Programme Executive-te nen in thurual in hetianga a tak awm lo Casual Production Assistant mi 20 leh Music Artiste mi 39-te hi chhawr anga tarlangin, hetiang hlawh tur cheque hmanga buaipuiin, cheque-ah pawh hian Judy H.Lalmuanpuii hian hming sign sak ve thin a, Lalnunziri hian Music Artiste te tan hian Performance Certificate-te pawh lo siamsak leh zel a ni a. Zosangzuala phalna leh remtihna ang veka buaipui an ni thung.

Cheque lem paruk phei chu Zosangzuala hian SBI, Aizawl Branch-ah a hnuaia thawk Lalramtiama, LDC hruaiin dik lo taka pawisa an lakchhuah pawh amah ngei hian a pawm a, hei vang hian an pathum hian thiam loh chantir an ni ta a ni.

