Vietnam mi rualbanlo Serchhip Police-ten E.Lungdar atangin an la

Myanmar aṭanga Mizorama lo lut Vietnam mi rualbanlo pakhat E.Lungdar Village Level Task Force-ten an mikhual mek chu nizan (23.4.2020) khan Serchhip Police-ten la-in an kawl mek.

He Vietnam pa hi Mizoram sawrkarin Ministry of External Affairs ah thil awmdan a hrilh ang a, MEA hian Vietnam Embassy-ah alo buaipui zui dawn niin sawrkar thuneitute chuan an sawi a. Covid-19 chungchangah a hranpa a khunghran a ngaih an rin tawh loh thu an sawi.

A hming ‘Niang’ nia insawi hi Vietnam rama Can Tho khuaa chêng niin sawi a ni a. March ni 28 khan Champhai District-a Thekte khuaah luh a tum a, Thekte VLTF duty-ten luh an lo phalsak lova. Hemi hnu hian Ṭiau dung zawh thlain, March ni 30 chawhnu lam khan Khuangthing VLTF duty-ten an lo hmu a, eitur leh inthlakna tur thawmhnaw te pein ramri thlengin an thlah leh a ni. April ni 1 khan E. Lungdar khuaah a chuang chhuak hlawl mai a, VLTF-ten buaipuiin ni 14 an khung hrang phawt a, chumi hnu-ah Serchhip district Police kutah hlan a ni ta a ni.

East Lungdar-a a awm tirh hian ṭawng an inhriattawn loh avangin a chanchin an hre thei lawk lova, chuti chung chuan khung hran a ni a. Khawchhak lam mi hmelpu a nih angin khawchhak lam ṭawng thiam hrang hrangte hmangin biak an han tum a, a hre lo zel a, a tawpah Vietnam-a Mizo tirhkoh awmte chuan Vietnamese ṭawngin an be ṭawng thei ta a, a hming chu Niang-a, Vietnam ram Can Tho khuaa awm a ni tih hriat a ni ta a ni. Amah hi a ban veilam a bul a, rilru lamah pawh mi pangngai phak zan lo ni a hriat a ni.

He Vietnamese hi dân lova lo lut a nih avangin a nihna takah chuan man a thubuai siamsak tur a ni a, mahse amah hi pianphunga rualbanlo leh rilru lamah pawh mi pangngai phak zan loa ngaih a nih avangin Serchhip Police Station-a miten an thiam dan danin an lo kawl ang a, New Delhi a Vietnam Embassy lam thu ngaihchan phawt mai a ni dawn a ni.

