Editorial: Zirna siamthat kawnga sawrkar hmalak dan mipuiin an ngaichang dawn

Tunlai hian School Academic Session kal lai chu a tawp dawn hnai ta a, sawrkar kaltaa School Education Minister hlui khan sawrkar sikul dinhmun siamthat a nih thu sawiin, an sawrkar term tawp dawn lamah phei kha chuan sawrkar school thenkhatah chuan admit sen loh zirlai an neih thu a lo sawi tawh a, hetihlai hian Serchhip khawpuiah chuan sawrkar sikul aiin private leh kohhran school-te mipuiin an la bawh nasa hle thung niin a lang.



Hun rei fe kaltaah kha chuan tlema awm thei leh, sum lakluhna nei tha deuhte khan private leh kohhran school-ah an fate an luhtir thin a, amaherawhchu, tun dinhmunah chuan mipui mimir hian harsa tak chung pawhin an fate chu sum tam zawk senna tur ni mahse private leh kohhran school-ah an kaltir hram hram tawh niin a lang a, hei vang hian elementary chinah phei chuan sawrkar school-a lût tur an awm loh avangin school engemawzat khâr a lo ni hial tawh a ni.



Zirna kawnga mipui mimirin sawrkar school aia private leh kohhran school-te tha zawka an ngaihna leh an bawh nasat tak avang hian mipuiten zirna kawngah harsatna kan tawk mek a, tuna sawrkar thar hian sawrkar school-te chu mipui rintlak ni tura an dinhmun siamthat an tum thu hi sawrkarna an chelh hma atangin an lo aupui tawh thin a, tunah hian an sawrkar hnua school session hmasa ber tan turin an inpuahchah mek a, school session lo awm tura zirna lama an hmalak dan hian Mizorama zirna kawnga danglamna a thlen dan a hriat dawn a, a tha zawnga danglamna thlen tur ngeiin hma la ngei thei se a duhawm khawp mai.

