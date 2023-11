Editorial: Vote tlak that leh that lohin ram inrelbawlna a nghawng thei

Kan hma lawkah Mizoram MLA inthlanpui nei turin kan inbuatsaih mek a, political party hrang hrangte hmalakna pawhin a vawr tawp a thleng chho mek a, he inthlanpui kan neih tur hi mipui tam zawkin an ngaihven mek a ni.

Hetianga inthlanpui kan hmachhawn a, mipui tam takin kan ram politics an ngaihven mek lai hian vote nei pha tawh si zingah kan ram roreltu tur thlanna kan neih tur ngaihsak lem lo-te pawh an awm ve fo a, a then phei chuan vote pawh an thlak tha peih lo fo a, heng mite hian Democracy rama inthlanpui leh vote thlak hlutna leh a tangkaina, a thil tih theihna an man phak loh vang a ni.

Mi tam takin Vote thlak hlutzia hi kan man phak lova, chhuanlam eng engemaw siamin Vote an thlak lo fo a, hetianga vote thlak loh mai mai hian ram tan pawi a khawih thei a, vote tlak tlemna hmunah chuan mi diklo leh pamham hausa site tan inlei tlin mai theih a ni thin a. Hetianga inlei tlin vanga rorelna fawng chelh an awm hian ram inrelbawlna kawngah thil diklo a tam phah a, chutianga ram inrelbawlna a kal dik loh chuan a tuartute chu mipuite bawk kan ni leh a, retheihna leh buaina hrang hrang kan tawrh phah thei a. Chuvangin, chhuanlam engemaw hmanga vote kan thlak loh vanga vote tla a tlem hian nghawng thalo tak a thlen thei tih hria a, vote kan thlak hram hram hi thil tul tak a ni.

Kan ramah hian inthlan apiangin vote nei thei zaa 100 hian vote thlak zel thei phei ila chuan kan ram kalphung hian nasa takin a that phah ngei a rinawm a, vote hi zaa 100 chu a tlak theih kher chu a rinawm loh a, amaherawhchu vote tlak that leh thatloh hian nasa takin ram inrelbawl dan leh kalphungah hian nghawng a nei thei tih hriaa vote thlak ngei tum tura tun atanga ngaihtuahna kan sen a tul hle a ni.

