Editorial: Mipuiten inthlan kan ngaihven a tul

Democracy dinna atana thil pawimawh ber kan ram roreltu tur thlanna chu November ni 7, 2023-ah neih a nih tur thu puan a ni ta a, tunah hian political party-te pawh he inthlannaa hnehna chan ngei tumin an buai hle a, political party hrang hrangten bial hrang hranga an candidate turte pawh an remfel tawh hlawm a, Serchhip biala ding turte pawh an hriat tawh hlawm a ni.

Ram roreltu tur thlanna hun hi ram leh mipuite tana hun pawimawh tak a ni a, he hun hi kum 5 lo kal leh tur atana kan awmdan tura mipuiten thutlukna kan siam hun a ni a, chuvangin, mipuiten kan tana he hun pawimawhzia hi kan hriat a, thutlukna dik kan siam theihna ngei tura a hma aṭanga uluk leh fimkhur taka ngaihtuahna seng chunga thutlukna kan siam a ṭul a ni.

MLA bial hrang hrangah inthlanna huaihawt a ni dawn a, bial hrang hrang aṭanga kan thlan tlinte chuan kan aiawhin kan ram kal dan turah ro an la rel dawn a ni. Kan vote neihna bial pawn lamah chuan thutlukna kan va siam ve thei lo a, duhthlanna kan siam theihna hmun, kan bial chhunga candidate zingah duhthlan tur dik kan thlan theihna tura kan biala candidate-te dinhmun leh mizia-te uluk taka zirchianh hmasa chunga vote thlak hi mipuiten kan mawhphurhna a ni.

Candidate-te zingah tunge kan bial tana hmasawnna tur hmachhawp leh ruahmanna nei ṭha ber? tih te, an ruahmanna neihte chu tihhlawhtlin theih a ni em? Sawrkarna chelhtu zingah tel lo pawh nise bial tana chhenfakawm tur ruahmanna tihhlawhtlin theih nei a ni em? A thutiam tihhlawhtling tura mi dik leh rintlak a ni em? tihte hi mipuiten uluk taka kan chhût ve a ngai a, mipuiten thutlukna kan siamdan a zirin kan ram, kan bial hmalam hun a kal dawn tih hria ila, chuvangin, he inthlanpui kan hmachhawn mekah hi mipuiten kan ngaihven a ṭul a, chu chu khua leh tui ṭha tihtur pawh a ni.

