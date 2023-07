Nimin khan DC meeting Hall Serchhipah District Level Narco Co-ordination Committee (NCORD) mee-ting vawi 7-na neih niin, June ni 26, 2023-a International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking hman dan tur rel a ni

NCORD meeting hi an Chairman Nazuk Kumar IAS, Serchhip District Bawrhsap ni bawk chuan kaihruaiin, NCORD member convener Vanlalnghenga, SP, Serchhip District ni bawk chuan NCORD meeting neih hnuhnung ber 31.3.2023 aṭanga Committee hmalakna hrang hrangte a tarlang a ni.

Meeting-ah hian June ni 26-a International Day Against Drugs abuse and Illicit Trafficking hman dan tur hrang hrang sawiho niin, he Drugs dona ni denchhen hian Essay writing competition buatsaih a nih tawh thu leh, he competition-ah hian Serchhip khaw chhunga High School leh Higher Secon-dary Sikul zirlai naupang 105 an tel thute sawi niin, lawmman ṭha tawk tak siam a nih thu te sawilan a ni a, Drugs dona ni den chhen hian ni 18.6.2023 khan Chhim Veng Presbyterian Kohhran chawhnu naupang leh tleirawl in-khawmah Drugs awareness Campaign neih a nih tawh thu te ngaihthlak a ni bawk.

June ni 26 zing karah rally neih tur niin, hetah hian Serchhip Police mi leh sa zawng zawng te leh sawm bikte an tel dawn a, Drugs laka fihlim tur leh a dona kawnga agencies pui tura intiamna Signature Campaign pawh neih tum a ni a, Drugs do a ngaihzia tilang chiang tur poster background-a hmanga Photo/Selfie booth, Bazar hmun remchangah a duh apiang tana thlalakna hmun siam tura ruahman a ni bawk.

