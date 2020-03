Covid-19 laka kan ram himna turin mitinten tan kan lâk a tul hle

Tunah hian khawvel pumah Coronavirus (Covid-19) a lêng mek a, India ramah pawh he hri kai hi an pung zel a, hetihlai hian Mizoramah chuan tun thlengin he hri kai finfiah hi an la awm lova, invenna pawh nasa takin kalpui mek a ni.

Tuna a lan dan chuan fimkhur leh tih takzeta mitinten invênna kan kalpui thei a nih chuan he hri lêng mek lakah hian kan state chuan fihlim theihna chance a la nei sâng hle niin a lang a, chutihlai chuan mipui mimir hian he hri leng mek hi kan la ngaizam hle niin a lang a, kan tlai tak tak hmaa invenna lam hi kan ngaih pawimawh a ṭul takzet tawh niin a lang.

Covid-19 laka inven theihna tur thil hrang hrang mithiamten an sawi a, chungte chu media hrang hrangah hmuh tur a awm reng a, hmaituamna (mask) vuah leh kut silfai chu kan ti nasa hle. Hetihlai hian he hri hi mihring leh mihring inkaichhawn chi a nih avangin he natna laka fihlim tura kan mamawh hmasa ber chu midangte nena awmho tam loh hi kan tihtur hmasa ber chu niin a lang; kut silfai leh mask vuah ngaihthah tur tihna ni chuang lovin.

Tin, kan state chhungah he natna vei finfiah an la awm loh avangin kan ram himna tur chu state pawn aṭanga rawn lûtte kutah thui tak a innghat a, state pawn aṭanga rawn lûtte mawhphurhna a sâng hle. State pawn aṭanga rawn lutte hi ramri-ah lo enfiah nimahse he hri vei hi an nih theih tho avangin sawrkar chuan ni 14 tal midang nena chengho lova, in khung hrang turin ngenna a siam a, hei hi state pawn aṭanga rawn hawte hian ṭha taka an zawm a ṭul hle a ni.

He hri an kai ṭan aṭanga ni 14 chhung hian lang chhuak lovin an lo vei reng thei a, a lan chhuah hma pawh hian mi dang an la kaichhawng lehzel thei bawk a, hei vang hian midangte himna tur leh he hri laka kan ram himna atan sawrkarin ruahmanna a siam hi ṭha taka an zawm a ṭul takzet a ni.

He natna hi a damdawi a la awm lova, ram chang-kang tak takah thihpui an tam tawh a, he natna thihpui hi khawvel pumah mi sang chuang an awm tawh a, chuvangin he hri leng hi ngaihnep chi a ni lo, kan rama a lo luh hma ngei hian he natna laka kan himna tura ṭan lâk hi mitinten kan tihtur a ni tih i hre thar ang u.