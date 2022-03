Editorial: Hna thawh chhiat chhan sawifiah fo a ni thin hi

Nimin lamah Chekawn leh N.Vanlaiphai inkar kawng siam chhiatzia video chu social media lamah a darh nasa hle a, mi ṭhenkhat chuan contractor an dem thu an sawi a, ṭhenkhatin sawrkar an dem a, ṭhenkhat chuan he hnathawh viltu PWD lam engineer-te an dem thu an sawi ve bawk a ni.

Mizorama contract hnathawh chhiaah hian kawngpui siam hnathawh chhia hi a langsâr ṭhin hle a, tun hnaiah pawh Ngaizawl khaw kawng siam chungchang a lâr hle a, mi ṭhenkhat chuan an hmingchhiat phah hle nghe nghe a, kawngpui siam ṭhat loh a lansarh viau bik na chhan pawh hi mipuite tan kawngpui hi a pawimawh em vang niin a lang.

Tuna sawrkarna chelh mektu, MNF ministry hi an sawrkar hmasak zawk aṭang tawhin Mizorama kawngpui siam kawngah hma an la nasa a, kawngpui siam ṭha tak tak, khaw tam takin ṭangkai taka an chhawr zui pawh sawi tur an hnutchhiah nual tawh a ni. MNF sawrkar chauh ni lo, ministry dangah pawh kawngpui siam ṭha lo leh, a siam zawh hun tura siam zawh hman loh sawi rik a awm fo bawk a ni.

Kawngpuiah chauh ni lo, hmasawnna hnathawh dangah pawh hna thawh ṭha tawk lo hi hmuh tur leh hriat tur a awm fo a, heng sawrkar sum hmanga hmasawnnna hnathawh ṭha tawk lo awm ṭhin chungchangah hian sawrkar hian duhthusamin hma a la tawk lo ṭhin niin a lang. He’ng hnathawh ṭha tawk lo lo ri chhuak a awm hian sawrkar hotute hian a siamṭhat leh dan tur leh, hna ṭhat loh vanga hrem ngaite inhrem lama hmalakna ai hian a hnathawh ṭhat loh chhan sawifiah lamah hian ṭan an khawh zawk ṭhin em ni? tih ngaihdan awm tur hian thil hi a kal fo ṭhin niin a lang.

