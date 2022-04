Editorial: MSHCS hian ngaih pawimawh a hlawh em?

Nimina Kolasib Sub Hqrs YMA Rorêl Inkhawm vawi 7-na, Taitesena Hall-ah neih chuan ‘Mizoram sawrkarin health care scheme a hman mek chu a nihna anga hman a nih theh nan hmalak ni rawh se’ tiin an rel a ni.

Mizoram sawrkar chuan hun engemawti kalta aṭang khan Mizoram mipui, sawrkar hnathawk awm lohna chhungkuaten an damloh nikhuaa an inenkawlna senso an bill lêt ve theihna atan Mizoram State Health Care Scheme (MSHCS) a kalpui a, hei hi mipui tam takin an chhawr ṭangkai tawh a, nitin hnathawka eizawng chhungkuate pawhin an damloh nikhuain an inenkawlna senso-te an bill lêt ve ṭhin a, amaherawhchu, tun hnai chhoah damloten an inenkawlna senso bill let tum a MSHCS-a bill an thehluhte chu sawrkarin a pe hlei thei lova, tunah hian bill pek loh cheng engemawzat a tangkhang mek a ni.

Sawrkar chuan MSHCS kum chhiar dan tihdanglam a tum avangin nikum kumtawp lam khan March thla thleng daih turin Health Care Scheme-a inziaklutte tan an inziahluh hun chhung pawhseina hun hawngin, MSHCS-a inziaklutte chuan sum sengin an hun an pawt sei a, tunah hian inziaklut thar duhte tan sum engemawzat sengin inziahluh hun a hawng leh mek bawk a, mipuite pawhin dam lohna an tawh palha an inenkawlna senso bill lêt ve theih duhin sum sengin an inziaklut mek bawk a ni.

Hetianga sum senga MSHCS-a inziahluh a nih laia bill lût tawh sa pek theih loh a la ni reng mai hian mi tam tak tan tawrhna a thlen a, hetihlai hian sawrkar chuan sum tam tak sengin hmasawnna hna a thawk reng a, sum tam tak senna tur SEDP leh thildang pawh hmachhawpah a la nei mek bawk a, heti chunga mipuiten sum tam tak an senna “Health Care Scheme-a bill a la tâng ṭeuh mai hi sawrkarin a ngai pawimawh tawk lo em ni?” tih hi ngaihdan awm thei tak a ni.

