Editorial: Ramhmul damdawi humhalh leh tihpun kawngah tan la ang u

Niminpiaha Mizoram State Medicinal Plants Board, Executive Body ṭhukhawm chuan Mizoram chhunga ramhmul damdawite a mang mai loh nan leh, chin pun lehzual a nih theihna turin Nursery siam belh an rel a, ram tana rotling Herbal Garden siam te, School naupangte tana ramhmul damdawi chungchang inzirtir leh inhrilhhriat nan School Herbal Garden din tura chak taka hmalâkte an rel a ni.

Mizoram hi ram ngaw leh nungcha (biodiversity)-ah a hausa kan ti a, kan ram ngawahte hian ramhmul damdawi tam tak kan nei a, natna kan neih tam takte enkawlna tur ramhmul damdawi hi kan nei ṭha viau a, natna pakhat enkawlna atana hman theih ramhmul damdawi pawh chi hrang hrang kan nei nual a, mi tam tak chuan heng kan ramhmul damdawite hi kan natna enkawlna atan kan hmang nasa-in kan hmang ṭangkai hle bawk a ni.

Hetihlai hian kan ramhmul damdawi neihte hi a chin pun lamah hian hma kan la lo hle thung a, ramhnuaia a awmsa hi kan hmangin, kan la nasa a, amaherawhchu, sumdawnna atana hmang kan la tam loh avangin kan ramhmul damdawite hi a chin pun kawnga hma kan lak nasat loh ngaihtuahin a rêm chak lo zawk a, chutihlai chuan tun dinhmunah erawh kan ramhmul damdawi ṭhenkhatte erawh hmuh mai tur vâng tak takte pawh a awm nual tawh a, SMPB-in ramhmul damdawi chinpun a nih theihna tur atana hma a lak piah lamah hian mimal leh pawlhote pawh hian kan ramhmul damdawi tam takte hi a man mai lohna turin a humhalh leh a tihpun kawngah ṭan la thar thei ila a duhawm hle mai.

