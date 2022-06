Editorial: Dân lekkawh theih dan tur ngaihtuah chunga dân siam

Mizorama zu khapna dan hman mek, Mizoram Liquor Prohibition Act 2019-ah Zu hrim hrim khap a ni a, March 25-a council of ministers ṭhukhawmin Mizoram Liquor (Prohibition) Rules, 2022 a pawm hnuah May 27, 2022 khan Excise & Narcotics department (END) chuan Mizoram aṭanga Grame wine siam engemawzat chu Aizawlah an man a, hei hian sawisel a hlawh nasa hle a, tunah hian sawrkar chuan ‘Wine Rules’ nei turin hma a la mek tih Excise Minister chuan a sawi a ni.

Mizorama Zu khap leh khap loh chungchangah hian tun hma aṭangin sawi a tam ṭhin hle a, politics-ah pawh party hrang hrangten inbeihna atan an hmang rim hle bawk a, mi ṭhenkhat chuan Zu khapna dân hman a ni a, damdawi ruihtheih a hluar phah a, zu in miten zu in tur an hmu reng tho a, mahse zu a chhiat phah thung an ti a, hetihlai hian sawrkarin zu zawrh phalna permit a pek avangin ṭhalai tam takin nunna an chân phah niin an sawi ve bawk a ni.

Zu in miten zu ṭha zawk in tur an hmuh theihna tur tia sawrkarin phalna neia zu zawrh a kalpui lai khan sawrkarin dân a siamte khauh takin a lekkawh lova, kha kha mi tam takin an chhiatpui a tih loh theih loh a ni. Tunah pawh sawrkarin zu khap burna dan a kalpui mek a, amaherawhchu, tuna zu khap burna dân kalpui mek pawh hi a hlawhtling lo hle niin a lang a ni.

Sawrkar hian mipuite ṭhatna tura an ngaih angin dân a siam ṭhin a, amaherawhchu, an dân siamte hi khauh tak leh ṭha taka lekkawh a nih loh chuan dân ṭha tak pawh ni se, a ṭhatpuitu aiin a chhiatpuitu an tam zawk emaw tih tur a ni ṭhin a, chuvangin, sawrkar hian dân a siam dawnin, an dan siamte an kenkawh theih dan tur leh an bawhzui theih tur ngaihtuah chungin dân siam ṭhin se kan ṭhatpui zawkin a rinawm.