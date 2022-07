Editorial: Hri leng laka fimkhur a tul leh tan

Nimin khan Health Minister Dr. R.Lalthangliana hovin Aizawla SAD Conference Hall, MINECO-ah Mizorama Covid-19 hripui dinhmun thlirho a ni a, hetah hian hri kai tharte chu an natna a serious a nih loh chuan home isolation (mahni in lama inenkawl) uar a ṭhat thu sawi a ni a, hri kai chhungte pawh quarantine hranpa a ṭul lova, fimkhur taka mask leh kutkawr nen hri kaite enkawl a him tih sawi a nih bakah, contact tracing leh exit test a ṭul lo tih sawilan a ni bawk. Hri kai enkawl mekte chu uluk taka vil a an natna a zual deuh erawh chuan a rang thei ang bera damdawi in panpui emaw, in-report emaw a ṭul thu sawi a ni.

Kan hriat ṭheuh angin khawvel pumah Covid-19 hri leng chuan hun rei tak min chenchilh ta a, hri leng thawh khatna leh thawh hnihna kan tuar chhuak tawh a, hri leng thawh hnihna kan tuar nasa a, mipuite pawh nasa takin kan fimkhur a, ziaawm lam a pan hnuah tunah hian hri leng a rawn hluar chho leh mek a, Manipur-ah phei chuan school khar a ni leh tawh a, chutihlaiin, Mizoram dinhmunah chuan zirna in khar ṭul rih lova ngaih a ni rih a ni.

Hri leng thawh hnihna kan tawrh nasat chhan kha hri leng thawh khatna kan tawrh nasat loh vanga mipuite kan inthlahdah vang nia ngaih a ni a, hri leng thawh hnihna-in min nuai ve tak tak hnu kha chuan fimkhur duh tan pawha fimkhur hleih theih loh khawpin kan nasa zui ta a nih kha.

Tunah chuan kan dinhmun a ziaawm a, nunphung zalen takin kan nung a, hri leng a la reh lo tih hre mah ila mipuiten hri lêng lakah kan fimkhur lutuk tawh lem lo a, hetihlai hian tunah hian hri leng a hluar chho leh mek a, kan chetsual tawhna anga chesual palh leh thei kan ni tih hriain, kan nitin khawsakna kawngah mipuiten hri leng laka fimkhurna tur kan hriatte kha kan zawm ṭhat chhoh leh a ṭul mek a ni.